Prinz William und Prinzessin Kate schmeissen Party für ihre Bauarbeiter

Tod der Queen und Krebsdiagnosen belasten die Familie

Im Sommer 2022 waren sie mit ihren Kindern aus dem Kensington Palast eingezogen, um ihnen eine geschütztere, ländlichere Kindheit zu ermöglichen und in der Nähe der verstorbenen Queen zu sein. Doch diese starb nur wenige Wochen nach ihrem Einzug – der erste einer ganzen Reihe von Familienkrisen. Im vergangenen Jahr dann der nächste Schock: Sowohl Kate als auch König Charles erhielten die Diagnose Krebs. William beschrieb diese Einschnitte später als «brutal».