Prinz William und Prinzessin Kate sind mit demselben Sänger verwandt

William und Kate sind weit entfernte Cousins

Das Wissen um die Verbindung zwischen den de Burghs und den Royals ist aber nicht neu. Kates ferne Verwandtschaft zu Chris de Burgh wurde bereits 2011 im Zuge der Recherchen zur königlichen Hochzeit enthüllt. De Burgh sagte damals: «Mir war nicht bewusst, dass es eine entfernte Verbindung zwischen der Familie de Burgh und den Middletons gibt.» Die beiden haben aber noch mehr Gemeinsamkeiten: Sie haben einst dieselbe exklusive Privatschule, das Marlborough College in Wiltshire, besucht.