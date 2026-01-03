Prinz William und Prinzessin Kate sind mit demselben Sänger verwandt

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind beide durch ihre Urahnen mit demselben berühmten Sänger verwandt: Dem irischen Musiker Chris de Burgh (77). Die Familie des «Lady in Red»–Sänger hat Verbindungslinien zu beiden Royals.
Laut genealogischen Forschungen sind William, Kate sowie auch Chris de Burgh mit König Edward III. (1312–1377) und seiner Frau Philippa von Hennegau (1313–1369) verwandt, wie «DailyMail» schreibt. Fast alle europäischen Royals – auch Prinz William – stammen von König Edward III. ab. Philippa von Hennegaus Sohn Lionel von Antwerpen, Herzog von Clarence, heiratete die irische Erbin Elizabeth de Burgh, Gräfin von Ulster, die eine Vorahnin von Chris de Burgh war.
Kates Verbindung zu den de Burghs, einer alten, einflussreichen irisch–normannischen Adelsfamilie, ist etwas jünger. Genealogen haben nachgewiesen, dass Chris de Burgh und Prinzessin Kate gemeinsame Vorfahren im 17. oder 18. Jahrhundert haben. Sie sind Berichten zufolge also weit entfernte Cousins.
William und Kate sind weit entfernte Cousins
Das Wissen um die Verbindung zwischen den de Burghs und den Royals ist aber nicht neu. Kates ferne Verwandtschaft zu Chris de Burgh wurde bereits 2011 im Zuge der Recherchen zur königlichen Hochzeit enthüllt. De Burgh sagte damals: «Mir war nicht bewusst, dass es eine entfernte Verbindung zwischen der Familie de Burgh und den Middletons gibt.» Die beiden haben aber noch mehr Gemeinsamkeiten: Sie haben einst dieselbe exklusive Privatschule, das Marlborough College in Wiltshire, besucht.
Während Prinz William und Chris de Burgh also eine weiter zurückführende normannische Herkunft teilen – das Haus de Burgh war eine der mächtigsten Familien des Mittelalters – haben der Sänger und Prinzessin Kate gemeinsame Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert. Demnach sind auch William und Kate entfernt miteinander verwandt – was besonders zu ihrer Hochzeit im Jahr 2011 thematisiert wurde.