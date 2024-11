Prinz William versucht sich als Motorradfahrer und Kameramann

Zunächst ging es für den älteren Sohn von König Charles III. (76) laut eines Berichts der britischen BBC in eine Einrichtung der The Simon Community – eine vorübergehende Unterkunft für junge Menschen, die mit Obdachlosigkeit zu kämpfen haben. Dieser Termin fand im Rahmen der Homewards–Initiative der Stiftung The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales statt. Der Thronfolger hat es sich zum Ziel gesetzt, mit einem Netzwerk unterschiedlichster Organisationen Obdachlosigkeit zu beenden. Es sei grossartig, den Fortschritt der Initiative in Nordirland zu sehen, heisst es unter anderem in den Storys auf dem Instagram–Profil von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (42).