Prinz William: Warum seine Kinder ihn zum Klimaschutz antreiben

Doch damals, so William weiter, «fühlte sich eine Dekade wie eine Ewigkeit an». Sein ältester Sohn Prinz George war zu Beginn des Jahrzehnts lediglich sieben Jahre alt, Prinzessin Charlotte fünf und sein jüngster Louis zwei. «Der Gedanke an sie im Jahr 2030 schien damals noch in weiter Ferne zu liegen. Aber heute, da wir uns in der Mitte dieses entscheidenden Jahrzehnts befinden, erscheint mir das Jahr 2030 sehr real.»