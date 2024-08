Prinz William will seinen Kindern bald Afrika zeigen

Zudem setzt sich der Prinz seit langem mit verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen für Afrika ein. So ist er seit fast 20 Jahren Schirmherr der Tusk Trust. Die Organisation, war 1990 gegründet worden, um für den Schutz von Wildtieren in Afrika zu kämpfen. Tusk–Trust–CEO Charlie Mayhew verriet dem «People»–Magazin nun auch, dass er plane, Prinz William im November zur Verleihung des Earthshot Prize in Kapstadt zu treffen. Und, dass er glaube, dass auch Williams Kinder Afrika bald einen Besuch abstatten könnten.