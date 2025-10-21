Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind wieder Eltern geworden

«Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind Eltern einer Tochter, Victoire, geboren am 14. Mai 2024, und eines Sohnes, Hélie, geboren am 17. Oktober 2025», ist nun auf der Webseite von Prinzessin Alexandra zu lesen. Die 34–Jährige hatte in der Schwangerschaft noch an einem wichtigen Ereignis teilgenommen: Anfang Oktober hatte ihr Vater, Luxemburgs Grossherzog Henri (70) nach fast 25 Jahren die Krone an seinen ältesten Sohn, Erbgrossherzog Guillaume (43), abgetreten. Bei einer feierlichen Zeremonie unterzeichnete Henri zunächst im Palast die Abdankungsurkunde, ehe Sohn Guillaume seinen Amtseid schwor. Zum Thronwechsel kamen auch zahlreiche Royals aus den Nachbarstaaten.