Prinzessin Anne besucht völlig überraschend die Ukraine

Bewegende Geste am Kindermahnmal

Den emotionalsten Moment erlebte Anne am Kindermahnmal in Kiew. Gemeinsam mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska (47) legte sie dort einen Teddybären nieder – als Tribut an die mehr als 650 Kinder, die seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022 ums Leben gekommen sind. «Das ist einer, den meine Tochter hatte», sagte die Prinzessin zu Selenska und bezog sich dabei auf ihre Tochter Zara Tindall (44). Der Teddy trug eine gelb–schwarze Schleife um den Hals. Die First Lady, sichtlich bewegt, nickte ernst bei dieser persönlichen Geste.