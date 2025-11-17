Prinzessin Beatrice: Frühgeburt fühlte sich «unglaublich einsam» an

Athena kam am 22. Januar dieses Jahres zur Welt, mehrere Wochen zu früh. Eine Zeit voller Ungewissheit, die Beatrice und ihren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) an ihre Grenzen brachte. «Ich denke oft, dass wir, gerade als Mütter, immerzu versuchen, alles im Leben perfekt machen zu müssen», gesteht die 37–Jährige in dem Podcast. «Aber manchmal, in dem Moment, in dem man erfährt, dass dein Baby früher auf die Welt kommen wird, fühlt man sich unglaublich einsam.»