Prinzessin Charlotte verrät ihre Lieblingssportart

Wie «Mail Online» ausserdem meldet, soll Herzogin Kate hinzugefügt haben: «Charlotte verbringt die meiste Zeit kopfüber, macht Handstände und Radschlagen.» Später am Tag zeigte Prinzessin Charlotte ihre Begeisterung für den Sport, als sie den Kunstturnwettbewerb in der Arena Birmingham live verfolgte. Die junge Royal lächelte breit und hob die Arme in die Luft, als sie zusah.