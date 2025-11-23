Prinzessin Dianas Modedesigner Paul Costelloe ist tot

Stationen in Paris, Mailand und New York

Costelloe wurde 1945 in Dublin geboren, als Sohn eines Schneiders, der Regenmäntel herstellte. Der spätere Designer begann seine Karriere an einer Modeschule in Paris und wurde später Assistent des Designers Jacques Esterel. Anschliessend ging Paul Costelloe nach Mailand, wo er unter anderem für ein Luxuskaufhaus arbeitete. Danach zog es ihn in die USA, wo er als Designer für das Label Anne Fogarty in New York arbeitete, bevor er Ende der 1970er Jahre sein eigenes Unternehmen gründete. Es bietet heute eine breite Palette an Damen– und Herrenbekleidung, Taschen und Accessoires an.