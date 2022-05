Prinzessin Estelle begeistert die Fans in ihrem Herzogtum Östergötland

Prinzessin Estelle von Schweden (10) hat zusammen mit ihren Eltern, Kronprinzessin Victoria (44) und Daniel von Schweden (48), ihr Herzogtum Östergötland besucht. Auf Instagram zeigt das Königshaus in einem Video die Highlights davon. Neben Outdoor-Aktivitäten unter anderem in einem Naturpark besuchte die Zehnjährige auch das Schloss Linköping, wo sie ein Porträt von sich enthüllen durfte. In dem Clip trägt Estelle zwei verschiedene Outfits, draussen einen weissen Hosenanzug, bei anderen Auftritten ist sie in einem blau-weissen Kleid und blauer Strickjacke zu sehen.