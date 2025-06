Prinzessin Estelle und Prinz Oscar grüssen zum Nationalfeiertag

Die 13–Jährige hat den Arm liebevoll um die Schultern ihres jüngeren Bruders gelegt. Prinz Oscar hat sich für die Aufnahme zum Nationalfeiertag ebenfalls in Schale geworfen, er trägt einen dunklen Anzug, eine blaue Krawatte und ein weisses Hemd. Das Bild der beiden Nachwuchsroyals teilte der Palast auch auf Instagram. Dazu heisst es schlicht von Estelle und Oscar: «Schönen Nationalfeiertag!» Die Royal–Fans zeigen sich im Kommentarbereich begeistert. Unter anderem heisst es dort: «Wunderschöne Estelle! So wie Mama und der hübsche Oscar, so wie Papa.»