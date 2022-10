Prinzessin Eugenie gratuliert ihrem Mann liebevoll zum Hochzeitstag

Hochzeit auf auf Schloss Windsor

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank gaben am 22. Januar 2018 ihre Verlobung bekannt - acht Jahre zuvor hatten sie sich im Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt. Knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Oktober 2018 auf Schloss Windsor gab Eugenie via Instagram bekannt, dass das Paar Anfang 2021 das erste Kind erwartet. Ihr Sohn erblickte schliesslich am 9. Februar im Portland Krankenhaus das Licht der Welt.