Prinzessin Ines: Palast teilt offizielle Fotos der Taufe

Auf einem ersten Bild ist die Familie allein zu sehen. Prinz Gabriel (7) lehnt sich an seine Mutter an, die wiederum die schlafende Ines auf dem Arm hat. Diese hatte nun mit nur vier Monaten ihr erstes offizielles Fotoshooting mit der Familie. Dafür setzte sich Carl Philip in seiner Militäruniform neben Prinz Julian (4) und Prinz Alexander (9), die wie ihr Bruder einen hellen Anzug tragen. Besonders süss: Carl Philip hält auf dem Foto mit Prinz Julian Händchen.