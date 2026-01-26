Prinzessin Ingrid Alexandra: Spannender Solo-Trip in die Finnmark

Wie der norwegische Rundfunk NRK berichtet, übernachtete Ingrid Alexandra bei der Familie, die in einer traditionellen samischen Gamme–Hütte wohnt. Am frühen Montagmorgen ging es für die 22–Jährige mit der Tochter der Familie auf einem Schneemobil Richtung Rentierherde. Der Besuch bei der Familie war der Auftakt zu einem dreitägigen Besuch in Karasjok und Kirkenes. Laut NRK ist es Ingrid Alexandras erste Reise allein in Norwegen.