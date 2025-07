Prinzessin Kate: Auf eine Kutschfahrt mit den Macrons

Kate heisst die Staatsgäste willkommen

Prinzessin Kate soll die Macrons demzufolge gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz William (43), zunächst am Flughafen willkommen heissen. Gemeinsam gehe es dann per Auto in Richtung Schloss Windsor. In Berkshire werden König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) auf die Gäste warten. Nach einer förmlichen Begrüssung soll es für den französischen Präsidenten, seine Frau und die vier Royals dann in Kutschen in einer Prozession auf das Schloss gehen. Auch ein Staatsbankett ist geplant, ob Kate dabei sein wird, ist derzeit jedoch unklar.