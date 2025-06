Prinzessin Kate: Erster öffentlicher Auftritt nach Ferien der Kids

Als nächstes wird erwartet, dass Kate am Samstag, den 14. Juni, gemeinsam mit einem Grossteil der königlichen Familie an der alljährlichen Militärparade zur Feier des Geburtstags von König Charles (76) teilnimmt. Während Prinz William (42) in seiner Funktion als Ehrenoberst der Welsh Guards vermutlich zu Pferd reiten wird, fährt Kate mit ihren gemeinsamen Kindern in einer Kutsche mit. Der traditionsreiche Tag endet wie gewohnt mit einem Vorbeiflug der Royal Air Force, den die königliche Familie vom Balkon des Buckingham Palace aus verfolgt.