Prinzessin Kate fehlt bei Diplomaten-Empfang auf Schloss Windsor

Premiere in Windsor nach 24 Jahren

Die «Diplomatic Reception» bot in diesem Jahr eine Besonderheit: Zum ersten Mal seit 2001 fand der prestigeträchtige Empfang wieder auf Schloss Windsor statt. Normalerweise dient der Buckingham Palast als Kulisse für dieses gesellschaftliche Highlight, doch die laufenden Renovierungsarbeiten machten eine Verlegung notwendig. Auch jüngste Staatsbesuche wurden bereits nach Windsor verlegt, wie das «People»–Magazin weiter berichtet.