Prinzessin Kate gehört zu den 50 bestgekleideten Briten und Britinnen

Prinzessin Kate (43) ist auf einer neuen Liste der bestgekleideten Britinnen und Briten des Jahres 2025 gelandet. Erstmals hat die britische Ausgabe der «Vogue» 50 Persönlichkeiten gesammelt, die der Modezeitschrift zufolge in diesem Jahr modisch besonders aufgefallen sind.
Die Ehefrau von Prinz William (43) gehört demnach zur Gruppe der «Eternal Influencers» – neben den beiden legendären Models Kate Moss und Naomi Campbell, der Designerin und Sängerin Victoria Beckham, Allroundtalent Alexa Chung und Schauspielerin Sienna Miller. Das Magazin betont, dass jegliches Gespräch über britische Mode ohne Nennung dieser sechs Frauen unvollständig wäre. Über Kate heisst es: «Die stille Unterstützung der Prinzessin von Wales kann die Kurve eine Modemarke nachhaltig beeinflussen.»
Viele grosse Namen auf der Liste
Die in diesem Jahr erstmals veröffentlichte Liste ehrt Persönlichkeiten, die trotz ihrer unterschiedlichen Styles demnach dazu beigetragen haben, Grossbritannien modisch zu repräsentieren und zu prägen. Die Schauspielerin Aimee Lou Wood und ihr Kollege David Jonsson haben es etwa auf die Liste als Newcomer geschafft. Deren etablierte Kolleginnen Emma Corrin und Cynthia Erivo werden neben Richard E. Grant und Claudia Winkleman als «die Exzentriker» aufgeführt.
Einem ganz bestimmten Look haben sich unterdessen Oasis–Sänger Liam Gallagher und George Clooneys Ehefrau, die Juristin Amal Clooney, verschrieben. Besonders viele genannte Stars stammen auch aus dem Bereich Musik. Der Grime–Musiker Skepta ist hier ebenso vertreten wie etwa die Sängerinnen Dua Lipa, Lily Allen oder FKA Twigs.
Unter den «Fashion Boyfriends» finden sich Prominente wie Josh O'Connor und Riz Ahmed wieder. Wie das Magazin anmerkt, ist es für Männer oft schwieriger, modisch auf dem roten Teppich herauszustechen. Diesen Schauspielern sei das Kunststück jedoch gelungen. Deren Kolleginnen Rosamund Pike und Keira Knightley werden derweil als «Sirenen der Leinwand» beschrieben, während beispielsweise Olivia Colman sogar als «Nationalschatz» bezeichnet wird.