Prinzessin Kate gehört zu den 50 bestgekleideten Briten und Britinnen

Unter den «Fashion Boyfriends» finden sich Prominente wie Josh O'Connor und Riz Ahmed wieder. Wie das Magazin anmerkt, ist es für Männer oft schwieriger, modisch auf dem roten Teppich herauszustechen. Diesen Schauspielern sei das Kunststück jedoch gelungen. Deren Kolleginnen Rosamund Pike und Keira Knightley werden derweil als «Sirenen der Leinwand» beschrieben, während beispielsweise Olivia Colman sogar als «Nationalschatz» bezeichnet wird.