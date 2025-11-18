Prinzessin Kate hält erste öffentliche Rede seit fast zwei Jahren

«Jede Umgebung hat das Potenzial, unser Herz zu formen»

So sagte sie zu den Anwesenden: «Meine Leidenschaft und die Arbeit des Zentrums für frühe Kindheit beruhen auf einer grundlegenden Erkenntnis: Die Liebe, die wir in unseren frühesten Lebensjahren erfahren, prägt entscheidend, wer wir werden und wie wir uns als Erwachsene entwickeln.» Ein liebevolles Zuhause lehre, wie man liebe und wie man sich um andere kümmere, erklärte Kate, «aber jede Umgebung hat das Potenzial, unser Herz zu formen.»