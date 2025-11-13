Prinzessin Kate: Hollywoodstar kommt zum Weihnachtskonzert

Kate bringt auch ihre Liebe zur Natur in die Veranstaltung ein. Gärtner und Gartenbauexperte Jamie Butterworth wird vor der Westminster Abbey eine festliche Atmosphäre schaffen, die die Bedeutung der Natur in unserem Leben unterstreichen soll. Im Inneren werden Kränze ausgestellt, die die Royal Horticultural Society in Zusammenarbeit mit ihren Botschaftern und Schulkindern gefertigt hat. Für Kate war die Natur während ihrer Krebsbehandlung 2024 eine wichtige Kraftquelle, wie sie selbst erklärte. Im März 2025 hatte sie ihre Diagnose öffentlich gemacht, im Januar dieses Jahres verkündete sie ihre Remission.