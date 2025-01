Prinzessin Kate in Remission: Schleier über ihrem Leben gelüftet

Mit einem persönlichen Gesundheits–Update hat Prinzessin Kate (43) am 14. Januar bei ihren weltweiten Fans für Begeisterung gesorgt. «Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung», schrieb sie auf dem offiziellen Instagram–Account von ihr und ihrem Ehemann, Prinz William (42). Anonyme Quellen aus dem engeren Umfeld des Royal–Paares berichten, wie sich Kate in den vergangenen Monaten im Kampf gegen ihre Krebserkrankung gefühlt haben muss – und dass es für sie nichts wichtigeres als ihre Familie gibt.