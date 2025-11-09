Prinzessin Kate: Mit dieser Geste ehrt sie Prinzessin Diana

Kate trug einen schwarzen Mantel mit einer Mohnblume an der Brust, wie alle Royals an diesem Tag. Dazu wählte sie die Collingwood Perlenohrringe, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter gehörten. Laut der britischen "The Sun" gehören die Ohrringe zu den Lieblingsstücken der Familie Spencer. Diana hatte sie von Collingwood zur Hochzeit geschenkt bekommen. Sie trug sie häufig zu öffentlichen Anlässen. Auch Kate hatte sie schon öfter getragen, erstmals im Jahr 2017 bei einem spanischen Staatsbankett. Auch bei König Charles' (76) schottischer Krönungszeremonie trug Kate die Perlenohrringe.