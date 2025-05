Prinzessin Kate: Neue Wachsfigur bei Madame Tussauds in London

Im Pailettenkleid von Jenny Packham

Das lebensechte Modell der Prinzessin gesellt sich zu den Nachbildungen ihres Ehemanns Prinz William (42) sowie von König Charles (76) und Königin Camilla (77) in einer Szene, die in der Touristenattraktion an der Baker Street ausgestellt ist. Die Kleidung erinnert an den Look, den Kate beim jährlichen diplomatischen Empfang im Buckingham Palace im Dezember 2023 trug: ein dunkelrosa Pailettenkleid von Jenny Packham, silberne Pumps Rania 105 von Gianvito Rossi und ihre Lieblingstiara «Lover's Knot», die einst von ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (1961–1997) getragen wurde. Abgerundet wird der Look durch die blaue Schärpe des Royal Victorian Order, den Royal Family Order von Königin Elisabeth II. (1926–2022) und Repliken der Greville–Diamond–Chandelier–Ohrringe.