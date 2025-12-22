Prinzessin Kate spendet Weihnachtsbaum an ihre Krebsklinik

Danke für den «majestätischen Weihnachtsbaum»

Die dreifache Mutter hatte im März 2024 ihre Diagnose bekannt gegeben und sich danach für einige Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Januar 2025 teilte sie dann mit, in Remission zu sein. Inzwischen nimmt sie wieder häufiger Termine für die Royal Family wahr. Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) übernahm sie Anfang des Jahres auch die Schirmherrschaft für das Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde. Bei einem Besuch hatte sie damals «dem unglaublichen Team» des medizinischen Zentrums ihre Dankbarkeit ausgedrückt, wie ein Sprecher des Kensington–Palastes mitteilte.