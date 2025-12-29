Prinzessin Kate überrascht Kinder mit Theaterbesuch

Nicht der erste Überraschungsbesuch

Dass Kate mit Charlotte und Louis ohne grosses Aufsehen Ausflüge unternimmt, ist keine Seltenheit. Im Dezember 2023 brachte sie die beiden mit zum Set von «Strictly Come Dancing», dem britischen Pendant zu «Let's Dance». Damals durften die royalen Kinder laut «The Sun» die Moderatorinnen Claudia Winkleman und Tess Daly treffen, auf den Jury–Stühlen Platz nehmen und nach einer Performance der Profitänzer sogar Wertungsschilder halten. Jurorin Shirley Ballas schwärmte später von den kleinen Gästen: «Sie sind wunderbar höfliche Kinder. Sie hatten einen absoluten Riesenspass.»