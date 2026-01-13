Prinzessin Kates erster Solo-Auftritt für 2026 angekündigt

Als Kate 2022 im Twickenham Stadium an einem Rugby–Training teilnahm, um ihre Rolle als Schirmherrin des englischen Rugbysport offiziell anzutreten, sorgte das laut «People»–Magazin auch bei Podcastern für Gesprächsstoff. «Sie sieht wie eine natürlichere Rugbyspielerin aus als ihr beide zusammen», witzelte Alex gegenüber Mike und James. Mike musste lachen und gab zu, dass er eigentlich auf etwas Munition für den Familienchat gehofft hatte. «Ich schrieb Ellis Genge eine Nachricht: ‹Kumpel, bitte erzähl mir, was sie alles vermasselt hat, damit ich sie in der Familien–WhatsApp–Gruppe ein bisschen aufziehen kann›», erzählte er. Doch Genge habe ihn enttäuscht – im positiven Sinne: «Nein, sie war richtig gut, und sie konnte wirklich stark kicken», habe der Spieler geantwortet. «Sie hat echten Kampfgeist.»