Prinzessin Kates erster Solo-Auftritt für 2026 angekündigt

Die erste Solo–Aufgabe von Prinzessin Kate (44) im Jahr 2026 wurde bekannt gegeben: Sie wird die englische Frauen–Rugbymannschaft zu einem Empfang im Schloss Windsor einladen, um deren Weltcup–Sieg im September 2025 zu feiern.
Wie das «People»–Magazin weiter meldet, wird die Prinzessin von Wales, die seit 2022 Schirmherrin der Rugby Football Union ist, die Mannschaft von Kapitänin Zoe Aldcroft (29) am Donnerstag, dem 15. Januar, empfangen. Die Spielerinnen und Mitarbeiter werden vor dem Treffen eine Führung durch die königliche Residenz erhalten. Im Anschluss werden sie ihr den Rugby–Weltmeisterschaftspokal zeigen und für ein Gruppenfoto posieren.
Kate übernahm Schirmherrschaft von Harry
Kate ist Schirmherrin der englischen Rugby Football Union – ein Amt, das sie übernahm, nachdem Prinz Harrys frühere Schirmherrschaften neu vergeben worden waren, nachdem er und Meghan sich aus dem aktiven Königshaus zurückgezogen hatten. Damit steht sie nun in direkter Konkurrenz zu ihrem Ehemann Prinz William, dem Schirmherrn der Welsh Rugby Union.
Das Paar besuchte im vergangenen Jahr sogar am selben Tag getrennt Spiele der Rugby–Weltmeisterschaft: Während Kate England gegen Australien anfeuerte, unterstützte William die walisische Mannschaft im Duell mit Fidschi. In dieser freundschaftlichen Sportrivalität hat Prinzessin Kate derzeit die Nase vorn – England war 2025 Weltmeister und ist weiterhin die bestplatzierte Frauen–Rugbymannschaft der Welt. Wales hingegen schied im vergangenen Jahr bereits in der Vorrunde aus und rangiert derzeit auf Platz 12 der Weltrangliste.
Schwager Mike scherzte im Podcast über sie
Kate hat sich zudem die Unterstützung des Rugby–Experten der königlichen Familie gesichert. Mike Tindall (47), der mit Zara (44), der Tochter von Prinzessin Anne (75), verheiratet ist, spielte von 1997 bis 2014 professionell Rugby. Im Laufe seiner Karriere spielte er elf Jahre lang für die englische Nationalmannschaft, mit der er 2003 die Rugby–Weltmeisterschaft gewann. Heute moderiert Mike zusammen mit seinem ehemaligen Mitspieler James Haskell (40) und dem englischen Sportmoderator Alex Payne (geb. 1980) den Podcast «The Good, The Bad & The Rugby».
Als Kate 2022 im Twickenham Stadium an einem Rugby–Training teilnahm, um ihre Rolle als Schirmherrin des englischen Rugbysport offiziell anzutreten, sorgte das laut «People»–Magazin auch bei Podcastern für Gesprächsstoff. «Sie sieht wie eine natürlichere Rugbyspielerin aus als ihr beide zusammen», witzelte Alex gegenüber Mike und James. Mike musste lachen und gab zu, dass er eigentlich auf etwas Munition für den Familienchat gehofft hatte. «Ich schrieb Ellis Genge eine Nachricht: ‹Kumpel, bitte erzähl mir, was sie alles vermasselt hat, damit ich sie in der Familien–WhatsApp–Gruppe ein bisschen aufziehen kann›», erzählte er. Doch Genge habe ihn enttäuscht – im positiven Sinne: «Nein, sie war richtig gut, und sie konnte wirklich stark kicken», habe der Spieler geantwortet. «Sie hat echten Kampfgeist.»
Das Rugby–Treffen auf Schloss Windsor ist zwar Prinzessin Kates erster Solo–Auftritt in diesem Jahr, doch sie begann das Jahr 2026 mit einem gemeinsamen Auftritt an der Seite von Prinz William. Das Paar besuchte am 8. Januar Mitarbeiter des Londoner Charing Cross Hospital und sprach mit Mitarbeitern und Freiwilligen über den Druck, dem sie während der Virus–Saison im Winter ausgesetzt sind.