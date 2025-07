Prinzessin Leonor feiert mit Familie bei Militärzeremonie

Leonor war mehrere Monate auf See

Im Januar dieses Jahres hatte das Königspaar seine Tochter verabschiedet, als sie an Bord des Segelschulschiffs Juan Sebastián de Elcano ging, um ihre Marine–Ausbildung fortzusetzen. Im Mai kam es zu einem kurzen Wiedersehen zwischen Letizia und Leonor in Panama–Stadt. Auch mit Schwester Sofía, die im Frühjahr ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales feierte, traf sich die Prinzessin kürzlich in Gijón.