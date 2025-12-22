Prinzessin Mabel: Trotz mehrerer Schicksalsschläge denkt sie positiv

Dieser Ansatz erwies sich später erneut als wertvoll, als eine ihrer beiden Schwestern schwer erkrankte. «Wir fingen an, uns abends in unserer WhatsApp–Gruppe Nachrichten zu schreiben. Am Ende des Tages schrieben wir uns gegenseitig, warum es ein so schöner Tag gewesen war. So erlebt man den Tag ganz anders. Man denkt eher: ‹Das muss ich mir für heute Abend aufheben, das muss ich mit meinen Schwestern teilen.›» Es ist das erste Mal, dass Prinzessin Mabel über den Verlust ihrer geliebten Schwester spricht. Zuvor gab es lediglich unbestätigte Meldungen über den Tod von Nicoline Wisse Smit, die 2022 bekannt gegeben hatte, dass sie an metastasierendem Krebs leidet.