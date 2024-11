Prinzessin Madeleine absolviert zwei wichtige Termine in New York

Rückkehr in die einstige Wahlheimat

Die schwedische Prinzessin kehrte für diese und eine weitere Veranstaltung am selben Tag in ihre einstige Wahlheimat USA zurück. Mit ihrem Ehemann Christopher O'Neill (50) und den drei Kindern, Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6) ist sie vor kurzem aus den USA zurück nach Schweden gezogen. «Die USA werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben», wird sie vom Magazin «Town & Country» zitiert. «Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mein erstes Kind wurde in New York City geboren, und ich hatte das Glück, sowohl in New York City als auch in Miami zu leben. Daher vermisse ich natürlich die Freunde, die wir an diesen Orten gefunden haben, sehr.»