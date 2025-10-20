Prinzessin Madeleine sendet herbstliche Grüsse mit Sohn Nicolas

«Die USA werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben», berichtete Prinzessin Madeleine noch im November letzten Jahres dem «Town & Country»–Magazin. «Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mein erstes Kind wurde in New York geboren, und ich hatte das Glück, sowohl in New York als auch in Miami zu leben. Daher vermisse ich natürlich die Freunde, die wir an diesen Orten gefunden haben, sehr.»