Prinzessin Sofia von Schweden wagt optische Veränderung

Sofia sorgte bei dem Termin vor allem mit einer neuen Frisur für Aufsehen. Ihre lange braune Mähne, die über Jahre ihr Markenzeichen war, zieren im unteren Teil nun deutlich sichtbare blonde Strähnen. Während die Prinzessin in der Vergangenheit ihr Haar mal offen, mal hochgesteckt oder als Pferdeschwanz trug, blieb sie ihrem dunklen Grundton stets treu. Zuletzt hatte sie jedoch bereits feine Highlights gesetzt, doch nun ging sie noch einen Schritt weiter: Dicke blonde Strähnen ziehen sich durch die unteren Längen.