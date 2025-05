Priscilla Presley: Ein Leben für den toten Rockstar

Auch über Priscillas Aussehen gibt es immer wieder Berichte. 2003 war sie an einen sogenannten Wunderarzt geraten, der in Wahrheit keine Zulassung hatte. Dennoch wurde er in Hollywood als Geheimtipp für ewige Jugend gehandelt. Dieser Hochstapler spritzte Priscilla ein vermeintliches Wundermittel in die Gesichtspartien. In Wahrheit war es billiges Industriesilikon. Die Folgen waren katastrophal. Erst eine nachfolgende Behandlung konnte das Allerschlimmste korrigieren. Womöglich beschreibt sie den folgenschweren Eingriff auch in ihren Memoiren «Softly, As I Leave You: Life after Elvis», die im September 2025 erscheinen.