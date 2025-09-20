Priscilla Presley half ihrem Sohn zweimal durch den Drogenentzug

Rückfall und erneuter Entzug

Der Entzug schien zunächst erfolgreich zu verlaufen, doch Monate später folgte der Rückfall. Diesmal nahm Navarone Heroin – eine Droge, die er nach eigenen Angaben bereits als Teenager konsumiert hatte. Erneut wurde Presley zur Pflegerin. «Schliesslich kam er eines Tages zu mir und sagte: ‹Mama, ich will von den Drogen weg. Ich will das nicht mehr tun. Ich will dir nicht mehr wehtun. Hilfst du mir?›», erinnert sie sich. «Ich sagte: ‹Ich helfe dir auf jeden Fall.›»