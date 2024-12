Private Schreiben von Queen Elizabeth und Prinzessin Diana versteigert

In einem herzlichen und längeren Brief von Charles hiess es unterdessen: «Sehr geehrter Herr Maxwell, ich wollte Ihnen ganz herzlich für all die Zeit und Mühe danken, die Sie in die Gestaltung möglicher Weihnachtskarten für mich in diesem Jahr gesteckt haben. Ich könnte nicht zufriedener sein mit dem, was Sie aus ziemlich wenig vielversprechendem Material erreicht haben! Meine Idee, eine Karte aus drei kleinen Bildern zu machen, haben Sie meiner Meinung nach wunderbar umgesetzt.» Der damalige Prinz von Wales endete mit der Frage: «Was um Himmels Willen würde ich nur ohne Sie tun?»