Priyanka Chopra und Nick Jonas feiern «Diwaloween» mit Tochter Malti

«Möge dieses Jahr der Welt Frieden bringen»

Kurz danach teilten sie und ihr Mann auf Instagram weitere Familienfotos anlässlich des Lichterfestes Diwali – Indiens grösster Feier, die in diesem Jahr am Halloween–Tag begann. Auf den süssen Fotos trug Chopra ein mit Blumen besticktes Sari–Set in Gelb und Grün, während ihre Tochter ein dazu passendes mintgrünes Sari–Set trug. Jonas trug ein hellbraunes Kurta mit ähnlicher Blumenstickerei. Sie schrieb dazu: «Allen ein frohes Diwali. Möge dieses Jahr der Welt Frieden bringen.» Er wünschte: «Allen ein frohes Diwali. 🪔.»