Probleme bei Eddie Vedder: Darum fiel Pearl-Jam-Show in Wien aus

Die US-Band Pearl Jam hat am vergangenen Mittwoch (20. Juli) ihr Konzert in Wien überraschend abgesagt. Als Grund gaben die Rocker Stimmprobleme von Sänger Eddie Vedder (57) an. Beim letzten Open-Air-Auftritt der Musiker ausserhalb von Paris hätten «extreme Umstände» geherrscht, heisst es in einem Statement der Band auf Instagram.