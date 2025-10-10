Produktionsstopp: Kuppelshow «First Dates» vorerst auf Eis gelegt

«First Dates – Ein Tisch für Zwei» hat sich seit 2018 als beliebte Kuppelshow im deutschen Fernsehen etabliert: Singles lernen sich bei einem Essen kennen und entscheiden am Ende, ob es zu einem Wiedersehen kommt. Doch jetzt steht dem Format eine Pause bevor. Wie «DWDL» berichtet, stoppt Vox die Produktion frischer Folgen zum Jahresende.
Das bestätigt auch eine Sendersprecherin dem Mediendienst. «Es ist richtig, dass wir die Produktion frischer Folgen von ‹First Dates› aus programmstrategischen Gründen zum Ende des Jahres pausieren», wird sie zitiert. Von einem endgültigen Aus ist nicht die Rede. Zudem sollen sich die Zuschauer trotz des Stopps 2026 auf einige neue, vorproduzierte Folgen freuen können. Vox bestätigt ausserdem, dass der Ableger «First Dates Hotel» wie gewohnt weitergeführt wird.
«First Dates» weiterhin vergleichsweise quotenstark
Trotz der Entscheidung von Vox steht «First Dates» mit seinen Einschaltquoten laut «DWDL» nach wie vor gut da. In diesem Jahr erzielte die Kuppelshow in der werberelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen demnach im Schnitt mehr als acht Prozent Marktanteil. Damit liege das Format klar über dem Senderschnitt von Vox sowie über den eigenen Durchschnittswerten der vergangenen Jahre. Dennoch würden sich auch bei «First Dates» rückläufige Tendenzen bei den Zuschauerzahlen zeigen. Die Sendung sei damit jedoch nicht allein.
Moderator Roland Trettl meldete sich zu der Pause bislang noch nicht zu Wort. Von Beginn an empfängt der Starkoch die Singles zu einem Kennenlern–Essen. Ausgestrahlt wird die Sendung montags bis freitags am Vorabend um 18:00 Uhr bei Vox (oder vorab bei RTL+).