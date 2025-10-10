Produktionsstopp: Kuppelshow «First Dates» vorerst auf Eis gelegt

«First Dates» weiterhin vergleichsweise quotenstark

Trotz der Entscheidung von Vox steht «First Dates» mit seinen Einschaltquoten laut «DWDL» nach wie vor gut da. In diesem Jahr erzielte die Kuppelshow in der werberelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen demnach im Schnitt mehr als acht Prozent Marktanteil. Damit liege das Format klar über dem Senderschnitt von Vox sowie über den eigenen Durchschnittswerten der vergangenen Jahre. Dennoch würden sich auch bei «First Dates» rückläufige Tendenzen bei den Zuschauerzahlen zeigen. Die Sendung sei damit jedoch nicht allein.