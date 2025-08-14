Profisportler Marvin Seidel trauert um Zwillings-Babys

Dazu teilte er eine Illustration, die ein kleines Zebra und einen kleinen Elefanten sowie einen Sternenhimmel und ein Kreuz zeigt. Darauf stehen zudem die Namen der Kinder, Clara und Jacob, sowie deren Geburts– und Todesdaten. Demnach kamen die Zwillinge am 1. August zur Welt, das Mädchen starb nur vier Tage später am 5. August und der Junge einen Tag darauf am 6. August. Die Todesursache machte Seidel nicht öffentlich.