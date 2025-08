Programm und Personal: Das ist neu bei der NFL-Übertragung von RTL

Im September 2025 startet RTL in seine dritte Saison als übertragender Sender der National Football League (NFL). Nun hat RTL Programm und Personal für die nächste Spielzeit bekannt gegeben. Los geht die Übertragung bereits im August. In diesem Monat läuft die Preseason. Die Vorbereitungsspiele vor der regulären Saison bringt allerdings nur der Spartenkanal Nitro. Dort werden drei Partien live gezeigt, am 16., dem 22. und dem 23. August.