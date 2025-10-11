Programmstörung bei Länderspiel: Das steckt hinter der Aktion

Nicht die erste «Programmstörung» von Carolin Kebekus

Es ist nicht das erste Mal, dass Carolin Kebekus im öffentlich–rechtlichen Fernsehen eine geplante «Programmstörung» nutzt, um Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Themen zu lenken. Bereits im August 2024 hatte sie mit einer vergleichbaren Aktion im Ersten überrascht und den «Tatort» um 15 Minuten verschoben, um im Rahmen der Aktion #KINDERstören auf wichtige Probleme und Rechte von Kindern aufmerksam zu machen.