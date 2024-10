«Promi Big Brother»: Das denkt Max Kruse über die Verlobung

Max Kruse (36) hat das «Promi Big Brother»–Finale knapp verpasst. Als Sechstplatzierter verliess der ehemalige Nationalspieler am Sonntag die Überwachung des grossen Bruders. Damit schaffte er es genauso weit wie seine Frau Dilara im Vorjahr. Welche Tipps er von ihr vor dem Einzug in den Container bekam und was die grösste Herausforderung für ihn war, erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.