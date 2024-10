«Promi Big Brother»: Hatten Alida Kurras und Jürgen Milski mal was?

Die Kandidaten der neuen «Promi Big Brother»–Staffel

Die ersten der 14 Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits am 5. Oktober in den TV–Container im «Gelsenkirchener Barock» gezogen. Joyn–Abonnenten können das Geschehen seitdem über einen Livestream rund um die Uhr verfolgen. Neben Alida Kurras sind in diesem Jahr dabei: Schauspieler Jochen Horst (63), Moderatorin Verena Kerth (43), Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Fussballer Max Kruse (36), «DSDS»–Sänger Daniel Lopes (47), Reality–TV–Darstellerin und Model Cecilia Asoro (28), TikToker Sinan Movez (19), Promi–Reporterin Bea Peters (42), Reality–Darsteller Matze Höhn (28), Reality–Star Mike Heiter (32) und seine Freundin Leyla Lahouar (28). Heiters Ex–Partnerin Elena Miras (32) wird noch hinzustossen, was die Dynamik deutlich verändern könnte. Sie wird am Montag, ab 20:15 Uhr live in der Auftaktshow einziehen, ebenso wie Wildcard–Gewinnerin Sarah Wagner (28).