«Promi Big Brother»: So sieht der TV-Container in diesem Jahr aus

Für die Versorgung ist Kioskbetreiber Aaron Troschke (36) zuständig, der 2014 bei «Promi Big Brother» zum Sieger gekürt wurde. Die Challenges finden unter der Aufsicht von Schiedsrichter Florian «Schmiso» Schmidt–Sommerfeld in der Spiel–Arena statt. Beobachtet werden die Bewohner von 52 Remote–Kameras – und natürlich können Fans auch in diesem Jahr wieder rund um die Uhr im 24/7–Livestream einschalten.