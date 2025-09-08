«Promi Big Brother»: Zieht Harald Glööckler in den TV-Container?

Bis jetzt sind nur Andrej Mangold (38) und Sarah–Jane Wollny (26) offiziell bestätigt. Doch wie die «Bild»–Zeitung berichtet, soll auch Harald Glööckler (60) bei «Promi Big Brother» dabei sein. Dem Bericht zufolge verhandeln die Macher der Reality–Show seit Wochen mit dem Modedesigner. Ein Vertrag soll bereits unterschriftsreif vorliegen. Eine offizielle Bestätigung gibt es weder von Seiten des Senders noch von Glööckler selbst. Die 13. Staffel der Reality–Show läuft ab Montag, 6. Oktober 2025, täglich live in Sat.1 sowie auf Joyn.