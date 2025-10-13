«Promi Big Brother»: Zuschauer schicken Doreen Dietel nach Hause

Laut Sender war Doreen zuletzt immer wieder im Kreuzfeuer. Die Schauspielerin sei immer wieder bei ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern angeeckt. Nach ihrem Auszug sagte sie Moderator Jochen Schropp (46) vor dem Rohbau dennoch, dass sie sich ihr frühes Aus nicht erklären könne. Sie habe stets versucht, vermittelnd auf die Gruppe einzuwirken und sei nie «hintenrum» gewesen. «Ich habe das alles unterschätzt», so ihr persönliches Fazit.