Promi-Podcasts: Diese Stars gehen mit ihren Geschwistern auf Sendung

«Einfach mal Luppen» mit Toni und Felix Kroos

Für Aufsehen sorgten im Mai auch Fussball–Held Toni Kroos (34) und sein Bruder Felix (33) mit «Einfach mal Luppen». Auf Instagram und in dem gemeinsamen Podcast kündigte Toni Kroos an, nach seinen letzten Spielen mit Real Madrid und nach der Fussall–Europameisterschaft in Deutschland seine Karriere als aktiver Spieler zu beenden. «Und wer jetzt 1 plus 1 zusammenzählen kann, der weiss hiermit auch, dass meine letzte Saison bei Real auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real. Schluss mit Fussball», sagte er.