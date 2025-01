Promiauflauf in Kitzbühel: Arnold Schwarzenegger sammelt Rekordspende

Ehre für Giovanni Zarrella

Als musikalischer Act stand Giovanni Zarrella (46) auf der Bühne. «Auf Wunsch von Arnold Schwarzenegger für ihn und seine Gäste singen – und am Ende macht er einfach DAS!», schrieb der Sänger zu einem Clip, der seine Darbietung von Italo–Klassikern zeigt. Am Ende dankte ihm Schwarzenegger persönlich auf der Bühne und animierte ihn dazu, Schwarzeneggers «Terminator»–Schlagwort «I'll be back» zu sagen, was der Musiker direkt in die Tat umsetzte. Ein weiterer Clip, der den Abend in Kitzbühel zusammenfasste, zeigt weitere Promi–Gäste wie Matthias Schweighöfer (43), Mark Keller (59), The BossHoss und Giovannis Ehefrau Jana Ina Zarrella (48).